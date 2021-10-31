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Rara chance como titular e com Fred na reserva: Abel Hernández tenta se impor no Ceará x Fluminense

Atacante tem neste domingo (31) oportunidade de conseguir uma sequência como titular. Duelo acontecerá às 16h, no Castelão...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 07:05

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 07:05
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O duelo do Fluminense com o Ceará será cercado de responsabilidade para Abel Hernández. Cotado como titular no jogo deste domingo, no Castelão pela 29ª rodada do Brasileirão, o atacante terá oportunidade rara de comprovar que pode deslanchar como titular com a camisa tricolor. E não faltam desafios a ele.O jogador de 31 anos terá Fred de olho na sua atuação. Após três semanas se recuperando, o ídolo ficará no banco de reservas tricolor no Castelão. Além disto, Abel Hernández "herdou" a vaga de John Kennedy, suspenso e que já caiu nas graças da toricda tricolor.
O uruguaio não inicia uma partida como titular desde 15 de agosto, na derrota por 4 a 2 do Tricolor das Laranjeiras para o Internacional. De lá para cá, foram nove partidas nas quais entrou no decorrer das partidas para agregar algo ao Fluminense.
Seu grande momento recente veio no fim de semana passada, quando marcou o gol que selou a vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o Flamengo. Contando com a correria de Caio Paulista e a troca de passes de Luiz Henrique, Abel Hernández luta para fazer uma atuação consistente.
Embora volte a ser lançado como titular e tenha chance de ficar mais tempo em campo, Abel sabe que, diante do Vozão, terá a "sombra" de Fred. O Fluminense também entra em campo na luta para não se desgarrar do G6 do Brasileirão e isto passa por um bom ímpeto ofensivo.

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