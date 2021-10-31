Rara chance como titular e com Fred na reserva: Abel Hernández tenta se impor no Ceará x Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O duelo do Fluminense com o Ceará será cercado de responsabilidade para Abel Hernández. Cotado como titular no jogo deste domingo, no Castelão pela 29ª rodada do Brasileirão, o atacante terá oportunidade rara de comprovar que pode deslanchar como titular com a camisa tricolor. E não faltam desafios a ele.O jogador de 31 anos terá Fred de olho na sua atuação. Após três semanas se recuperando, o ídolo ficará no banco de reservas tricolor no Castelão. Além disto, Abel Hernández "herdou" a vaga de John Kennedy, suspenso e que já caiu nas graças da toricda tricolor.

O uruguaio não inicia uma partida como titular desde 15 de agosto, na derrota por 4 a 2 do Tricolor das Laranjeiras para o Internacional. De lá para cá, foram nove partidas nas quais entrou no decorrer das partidas para agregar algo ao Fluminense.

Seu grande momento recente veio no fim de semana passada, quando marcou o gol que selou a vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o Flamengo. Contando com a correria de Caio Paulista e a troca de passes de Luiz Henrique, Abel Hernández luta para fazer uma atuação consistente.