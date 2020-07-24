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Raposa lança o 'Centavos Cruzeiro', que vai aceitar o troco de compras dos torcedores em forma de doação

A ideia é ampliar as formas de arrecadação para quitar débitos do clube na FIFA...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 09:05

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 09:05

Crédito: Reprodução
O Cruzeiro anunciou mais uma ação para que o seu torcedor possa ajudar o clube a sanar dívidas com a FIFA. Além da “Operação FIFA”. Além de doações a partir de um real, os cruzeirenses poderão doar o seu troco, os centavos que sobram nas compras. Algo parecido com as doações feitas em supermercados para instituições filantrópicas. A Raposa apresentou o “Centavos Celestes”. A iniciativa permitirá ao cruzeirense destinar parte do que seria troco em aquisições feitas com cartões de crédito.
Pelo site centavoscelestes.cruzeiro.com.br, o torcedor pode cadastrar seu cartão, contando com total segurança, para que os centavos sejam arredondados para cima e a diferença seja destinada ao pagamento das dívidas com a entidade esportiva internacional. Os arredondamentos irão variar de R$ 0,01 a R$ 0,99 e o torcedor receberá um extrato mensal detalhado com todos os valores destinados. A doação mínima por mês será de R$ 5.
Neste primeiro momento, o Cruzeiro informa que a plataforma aceitará somente cadastros de cartões de crédito MasterCard. Outras bandeiras serão autorizadas em breve.A ideia do projeto é ampliar o acesso do torcedor para contribuir com o Cruzeiro, sem que onere o orçamento do torcedor. Veja a explicação do presidente Sérgio Santos Rodrigues sobre o projeto, a partir do minuto 33 do vídeo abaixo
Confira o exemplo:
O cruzeirense faz uma compra com seu cartão de crédito, com preço de R$ 5,25. Automaticamente, a plataforma arredonda o valor final para R$ 6. A diferença de R$ 0,75 será doada ao Cruzeiro.

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