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Raposa conhece os primeiros desafios na Série B na busca pelo retorno á elite do futebol brasileiro

O Cruzeiro estreia no dia 8 de agosto em sua inédita participação na segunda divisão...
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Publicado em 

23 jul 2020 às 21:40

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 21:40

Crédito: Enderson Moreira será o comandante celeste na (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro já conhece seus primeiros desafios para buscar o retorno à elite do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro fará sua estreia no dia 8 de agosto, sábado, às 19h, contra o Botafogo-SP, no Mineirão. Na sequência, a equipe do técnico Enderson Moreira fará duas partidas fora de casa, contra Guarani, em Campinas-SP (11/08), e Figueirense, em Florianópolis-SC (16/08). Na quarta rodada, encara a Chapecoense, no Mineirão (20/08), depois pega Confiança, em Aracaju-SE (23/08), América-MG, no Mineirão (30/08), Brasil, em Pelotas-RS (02/09), e CRB (07/09) e Vitória (11/09), ambos no Gigante da Pampulha. O time celeste entrará na competição com seis pontos negativos por uma punição aplicada pela FIFA por não quitar uma dívida de R$ 5 milhões com o Al Wahda, dos Emirados Árabes, pelo empréstimo do volante Denílson, em 2016. Confira os nove primeiros jogos do Cruzeiro na Série B 2020 08/08 - 19h - Cruzeiro x Botafogo-SP – Mineirão, em Belo Horizonte-MG11/08 - 20h30 - Guarani x Cruzeiro – Brinco de Ouro, em Campinas-SP16/08 - 16h - Figueirense x Cruzeiro – Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC20/08 - 21h - Cruzeiro x Chapecoense – Mineirão, em Belo Horizonte-MG23/08 - 18h - Confiança x Cruzeiro – Lourival Baptista, em Aracaju-SE30/08 - 16h - Cruzeiro x América-MG – Mineirão, em Belo Horizonte-MG02/09 - 19h15 - Brasil x Cruzeiro – Bento Freitas, em Pelotas-RS07/09 - 20h - Cruzeiro x CRB – Mineirão, em Belo Horizonte-MG11/09 - 21h30 - Cruzeiro x Vitória – Mineirão, em Belo Horizonte-MG

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