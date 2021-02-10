Raphinha está na mira do técnico Jurgen Klopp para o Liverpool

Após boas atuações em sua primeira temporada com a camisa do Leeds, Raphinha chama a atenção do Liverpool. De acordo com a revista “France Football”, o brasileiro está na lista de possíveis contratações do técnico Jurgen Klopp para a próxima temporada apesar de ter contrato até 2024.O brasileiro vem ganhando cada vez mais espaço no time titular dirigido por Marcelo Bielsa mesmo chegando após a temporada já ter iniciado. Com quatro gols e quatro assistências em 17 partidas realizadas, o ponta ganhou elogios de Carragher, ex-atleta dos Reds, que o comparou a Salah, Mané e Sterling.