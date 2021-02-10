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Raphinha está na mira do técnico Jurgen Klopp para o Liverpool

Brasileiro vem se destacando no Leeds em sua primeira temporada na Premier League e pode ser substituto de Salah ou Mané caso algum atacante deixe Anfield na janela...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 11:52

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:52

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Após boas atuações em sua primeira temporada com a camisa do Leeds, Raphinha chama a atenção do Liverpool. De acordo com a revista “France Football”, o brasileiro está na lista de possíveis contratações do técnico Jurgen Klopp para a próxima temporada apesar de ter contrato até 2024.O brasileiro vem ganhando cada vez mais espaço no time titular dirigido por Marcelo Bielsa mesmo chegando após a temporada já ter iniciado. Com quatro gols e quatro assistências em 17 partidas realizadas, o ponta ganhou elogios de Carragher, ex-atleta dos Reds, que o comparou a Salah, Mané e Sterling.
> Veja a tabela da Premier League
O Liverpool tem sido especulado como um dos possíveis destinos para Mbappé, mas a questão financeira é um fator que deve atrapalhar a transação. O clube também pode se desfazer de Salah ou Mané e Raphinha vem surgindo como um forte nome para reforçar o plantel do atual campeão inglês.

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