Raphael Veiga fica perto de entrar na lista dos dez maiores artilheiros do Palmeiras no século

Quatro jogos e quatro vitórias. A campanha irretocável do Palmeiras neste início de Libertadores já coloca o atual campeão continental nas oitavas de final da competição, mesmo restando ainda dois jogos para o fim da fase de grupos. A última vítima palmeirense foi o Independiente del Valle, do Equador, que acabou derrotado nesta terça-feira por 1 a 0.

Raphael Veiga, de pênalti, foi o autor do gol brasileiro no duelo. Esse foi o 30º tento do meia desde a sua chegada ao clube, em 2017, após surgir no Coritiba, e o 5º em apenas 10 jogos na temporada. O apoiador é o principal artilheiro do time em 2021 e também um dos maiores neste século. Veiga está a apenas dois de igualar Pedrinho e entrar no top 10 do período. Confira o ranking: