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Raphael Veiga fica perto de entrar na lista dos dez maiores artilheiros do Palmeiras no século

Meia marcou o gol único do time na vitória sobre o Del Valle...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 04:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 04:42
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Quatro jogos e quatro vitórias. A campanha irretocável do Palmeiras neste início de Libertadores já coloca o atual campeão continental nas oitavas de final da competição, mesmo restando ainda dois jogos para o fim da fase de grupos. A última vítima palmeirense foi o Independiente del Valle, do Equador, que acabou derrotado nesta terça-feira por 1 a 0.
Raphael Veiga, de pênalti, foi o autor do gol brasileiro no duelo. Esse foi o 30º tento do meia desde a sua chegada ao clube, em 2017, após surgir no Coritiba, e o 5º em apenas 10 jogos na temporada. O apoiador é o principal artilheiro do time em 2021 e também um dos maiores neste século. Veiga está a apenas dois de igualar Pedrinho e entrar no top 10 do período. Confira o ranking:
ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NO SÉCULO
1º - Dudu - 70 gols2º - Willian Bigode - 57 gols3º - Vagner Love - 54 gols4º - Valdívia - 41 gols5º - Kleber Gladiador - 39 gols6º - Diego Souza - 38 gols7º - Alex Mineiro - 37 gols8º - Borja - 36 gols9º - Edmundo - 35 gols10º - Pedrinho - 32 gols11º - Barcos - 31 gols​Muñoz - 31 golsMarcos Assunção - 31 gols14º - Raphael Veiga - 30 golsMarcinho - 30 golsOsmar - 30 gols

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