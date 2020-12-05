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futebol

Raphael Veiga comenta empate do Verdão na Vila: ‘De bom tamanho’

Meia marcou mais uma vez, mas não foi o suficiente para o Verdão vencer na Vila Belmiro; equipes empataram por 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 19:55

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:55

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Santos neste sábado (05), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. os gols do Verdão no clássico foram marcados por Raphael Veiga e Willian. Após a partida, o meia, que assinalou em cobrança de pênalti, comentou sobre o resultado do confronto, entendendo que não foi ruim, devido aos muitos desfalques na equipe alviverde:
– A gente sabe que na hora que fizemos o segundo gol poderíamos não ter tomado, mas a equipe deles tem mérito. Por tudo que vem acontecendo, esse empate contra o Santos foi de bom tamanho, temos que valorizar o ponto.>> VEJA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020
O camisa 23 comentou também a atuação do árbitro de vídeo, que recomendou a revisão de uma falta de Zé Rafael em Felipe Jonathan que culminou na expulsão do jogador alviverde.
– A gente tá ali em campo, é tudo muito rápido, mas você tem a equipe do VAR, um monte de caras treinados pra isso, que falaram que foi. Então, quem sou eu pra falar que não? O importante é que, depois, todo mundo se ajudou e a gente conseguiu segurar o empate.
O Palmeiras entrará em campo novamente na próxima terça-feira (08), contra o Libertad, no Paraguai, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, às 21h30 (horário de Brasília).

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