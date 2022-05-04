Raphael Veiga bate Rony e se torna o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras goleou mais um adversário nesta fase de grupos da Libertadores. Dessa vez a vítima foi o Independiente Petrolero-BOL, que levou 5 a 0, com direito a show de Raphael Veiga, que marcou três gols, sendo um deles um golaço. Com isso, o meia ultrapassou Rony e se tornou o maior artilheiro do clube na história do torneio.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos

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Eleito o melhor em campo pela Conmebol nesta terça-feira, o camisa 23 do Verdão não se cansa de escrever seu nome cada vez mais forte com as cores palmeirenses. Diante da equipe boliviana, ele marcou um gol de pênalti, um de oportunismo e um golaço, de longe, batendo sem chances para o goleiro Ayala, que apenas olhou a bola.

- A gente sabia que seria difícil pela altitude. Mas conseguimos fazer um bom jogo, soubemos jogar. Fico feliz pelo primeiro hat-trick na carreira, pela vitória e pela equipe. Importante o saldo, porque um dos nossos objetivos é buscar a primeira colocação geral.

Antes da partida, Veiga tinha 11 gols pelo clube na Libertadores, dois atrás de Rony, que entrou em campo líder no quesito com 13 gols. Com seu primeiro hat-trick na carreira, porém, ele conseguiu ultrapassar o companheiro e assumiu a liderança com 14 tentos. Uma briga história de um Palmeiras histórico que estamos vendo.O camisa 23 ainda chegou a empatar com Rafael Navarro na artilharia desta edição 2022 da Libertadores com seis gols, mas o centroavante entrou na segunda etapa e marcou mais um, chegando a sete tentos na competição e retomando a artilharia isolada.

- Feliz e orgulhoso por toda a trajetória feita até aqui no Palmeiras. Tenho conseguido realizar meus sonhos pessoais e coletivos dentro do lugar que sempre desejei estar. Trabalho e dedicação jamais faltarão para que venham, cada vez mais, capítulos maravilhosos nessa história - declarou o meia em sua conta oficial no Twitter.

Veiga chega a 16 gols no ano de 2022, somando também os tentos marcados por ele no Mundial de Clubes, que conta para a temporada 2021 e não para a atual. Além disso, ele deu sete assistências para os companheiros, ou seja, participou diretamente de 23 gols até aqui.

Confira o ranking citado acima com Raphael Veiga na ponta:

Raphael Veiga14 gols

Rony13 gols

Alex12 gols

Tupãzinho, Borja e Willian Bigode11 gols

Lopes9 gols

César Maluco, Ademir da Guia, Edmundo, Gustavo Scarpa e Dudu (atual)8 gols