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Raphael Veiga admite cansaço por conta da maratona de jogos e exalta vitória do Palmeiras sobre o Fluminense

Jogador teve participação decisiva no gol que sacramentou a vitória do Verdão e enalteceu a qualidade e entrega dos companheiros...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 21:39
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na noite deste sábado (24), em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras bateu o Fluminense por 1 a 0 e chegou a sua nona vitória consecutiva, sétima contando apenas o Nacional. O gol solitário do confronto foi marcado por Manoel, que completou a jogada de Raphael Veiga colocando a bola contra a própria rede. Apesar de ter conquistado os três pontos em casa, o camisa 23 admitiu estar sentindo um cansaço devido a maratona de jogos em que o Verdão disputou na temporada.- Há um cansaço acumulado, são muitos jogos, viagens, faço de tudo para estar sempre bem. Uma hora a perna pesa, o corpo cansa. Mas não é desculpa. O professor sabe o que é melhor para a equipe, estou aqui para ajudar - contou.
Veiga reconheceu que o Palmeiras não fez uma boa partida na etapa inicial, mas enalteceu a postura adotada pelo Alviverde nos 45 minutos finais. O meia valorizou o esforço dos companheiros e elogiou a equipe carioca.- Brasileirão é difícil, e o Fluminense é bem treinado. A gente sabia que a sofreríamos um pouco, mas não fizemos um jogo tão bom como vínhamos fazendo. Temos que valorizar nossas vitórias, Brasileiro importante é ganhar. A equipe voltou mais ligada no segundo tempo, merecíamos fazer mais gols - finalizou.
O Maior Campeão Nacional segue na ponta do Brasileirão e agora soma 31 pontos. Na próxima rodada, prevista para sábado, o Palmeiras visita o São Paulo, às 19 horas (de Brasília), em confronto válido pela 14º rodada. A partida será uma prévia antes dos confrontos das quartas de final da Libertadores da América, que devem acontecer em agosto.

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