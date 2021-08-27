Raniele admite incômodo do elenco com situação do Bahia

‘Incomoda todo mundo. A gente está incomodado com a situação, está incomodado. A gente sabe que que a nossa meta não é estar lutando para sair do rebaixamento. Nossa meta é lutar ali para ficar na primeira parte da tabela, consequentemente lutar por uma pré-Libertadores, Libertadores. A gente sabe que nosso elenco pode lutar por isso, sim. A gente tem qualidade no elenco para poder lutar por isso. Todo mundo incomodado, todo mundo totalmente empenhado para poder sair dessa situação’, afirmou na coletiva.