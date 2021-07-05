Raniel volta a ser relacionado pelo Santos após quase dez meses

O atacante Raniel pode ser uma das novidades do Santos na partida desta terça-feira, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz e pode voltar aos gramados após quase dez meses.Raniel atuou pela última vez no dia 16 de setembro do ano passado, diante do Olimpia, pela Copa Libertadores. Depois disso, o atacante teve de passar uma cirurgia devido a uma trombose venosa e ficou meses afastado dos gramados.