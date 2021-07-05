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futebol

Raniel volta a ser relacionado pelo Santos após quase dez meses

Atacante atuou pela última vez dia 16 de setembro do ano passado. Depois disso, passou por duas cirurgias e superou um drama pessoal e pode voltar nesta terça-feira...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 20:31

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 20:31
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Raniel pode ser uma das novidades do Santos na partida desta terça-feira, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz e pode voltar aos gramados após quase dez meses.Raniel atuou pela última vez no dia 16 de setembro do ano passado, diante do Olimpia, pela Copa Libertadores. Depois disso, o atacante teve de passar uma cirurgia devido a uma trombose venosa e ficou meses afastado dos gramados.
Devido a um problema particular, o atacante não fez a recuperação como deveria e teve de passar por uma segunda cirurgia em março deste ano devido a um encurtamento no tendão calcâneo.Raniel tem 25 anos e chegou ao Santos para a temporada 2020. São apenas 14 jogos e dois gols marcados com a camisa do clube. O contrato termina em 31 de dezembro de 2023.

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