Raniel revela parte das metas no Vasco: 'Se eu disser que não esperava esse começo, vou estar mentindo'

Se o início de ano do Vasco está bom, o início de Raniel no Cruz-Maltino está melhor ainda. O centroavante é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com quatro gols, e já igualou o número de gols marcados nos três últimos anos. Temporadas marcadas por má fase técnica e graves problemas físicos. Quatro gols em sete jogos. Mas se engana quem acha que o jogador está surpreso com o próprio desempenho.- Está no caminho certo (a meta). Se eu disser que não esperava esse começo, eu vou estar mentindo. Tinha dentro do planejamento. O foco que eu tive para chegar nesse momento... mas tem muito mais. Tenho minha meta, em nome de Jesus vou conquistá-la, mas não só a minha, a do Vasco também. Estou pronto para ajudar o Vasco e conquistarmos todas as metas - garantiu Raniel.

As "metas" citadas pelo camisa 9 foram deixadas sob mistério numa entrevista coletiva recente do atacante. Ele as tem, mas prefere não revelá-las. Mas o início de gols e participações mais a boa relação com a torcida ele já admitiu. E é óbvio que a principal meta do time é o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Pessoalmente, existe uma saudável disputa pela artilharia do Estadual. Nene é o maior goleador até aqui, com cinco gols.

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- As duas coisas são boas. Creio que a artilharia vai ser boa para mim. E, sendo boa para mim, vai ser boa para o Vasco. Mas de primeira mão, quero que nos classifiquemos (para a semifinal). Se possível, conseguir esse título da Taça Guanabara, que é o mais importante, e artilharia fica para segundo plano, que é meta pessoal minha. Em primeiro lugar é o Vasco. Vamos tentar ser campeão carioca também - completou.

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