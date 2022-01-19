Raniel, reforço do Vasco para a temporada, é registrado no BID

O nome de Raniel, um dos onze reforços do Vasco para a temporada, foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na manhã desta quarta-feira. O jogador assinou contrato por empréstimo, vindo do Santos, até o fim da temporada. O atacante tenta reencontrar seu futebol depois de enfrentar problemas físicos no Santos. Em sua apresentação, ele afirmou estar recuperado e que pretende dar a volta por cima. O novo camisa 9 cruz-maltino é o único reforço para o ataque, até o momento, mas o clube negocia com o centroavante Getúlio, que pertence ao Tombense.

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- Meu psicológico, para não falar outra palavra, precisou ser firme. Todos têm problemas, mas os meus foram muito difíceis. Superei todos eles e venho como um guerreiro, para lutar em campo. Sei do tamanho da responsabilidade e estou bem, totalmente recuperado. Só não treinei aos domingos nas férias. Se o Zé Ricardo precisar, a qualquer momento estarei preparado - garantiu, na apresentação oficial, no CT Moacyr Barbosa.

Desde que assinou com o Santos, Raniel não conseguiu render, mas tem contrato até dezembro de 2023. O atleta decidiu respirar novos ares na próxima temporada. Com a camisa do Alvinegro Praiano foram 33 jogos e três gols. Em 2021, Raniel disputou 19 partidas e marcou apenas um tento, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

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Além de Raniel, o Gigante da Colina trouxe o goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa e os meias Bruno Nazário, Vitinho e Isaque. Zé Ricardo procura montar o time-base para a estreia no Carioca, que acontece dia 26, às 19h, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.Raniel no BiD da CBF (Reprodução/BID da CBF)