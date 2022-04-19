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Raniel garante empenho do Vasco pela primeira vitória na Série B: 'Estamos muito incomodados'

Centroavante cruz-maltino vive boa fase e boa temporada, apesar do mau desempenho da equipe como um todo, principalmente no início da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:19

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:19

Quando a fase é ruim, as perguntas dificilmente fogem do óbvio na entrevista coletiva. No caso do Vasco, nesta terça-feira o centroavante Raniel não se esquivou da responsabilidade. Nem ele, que é o artilheiro do time na temporada, com oito gols em 16 jogos.- No dia a dia, internamente, trabalhamos para caramba. Por isso dou essa certeza de que vamos melhorar. Estamos muito incomodados. E esse incômodo está pesando para caramba em campo. A torcida está chateada com a gente com razão. Mas quando conseguirmos a primeira vitória, vai tudo acalmar. A torcida vai entender - almeja o atacante.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco repete atuações ruins desde a reta final do Campeonato Carioca. Na Série B, o time obteve dois empates em duas rodadas. O próximo compromisso é contra a Chapecoense, fora de casa, na sexta-feira.
- Já sabíamos que a Série B é competitiva, difícil, mas sabemos que somos o Vasco, temos obrigação. E sabemos que não é bem assim (rápido). É difícil, duro e, neste momento, temos que falar pouco e trabalhar. Dentro de campo é que vamos reverter. O torcedor está chateado e está no direito, deveríamos apresentar um melhor futebol. Não estamos de brincadeira, estamos dedicados e, uma hora, a coisa vai mudar. Temos oportunidade no fim de semana para ganharmos em Chapecó, e aí as coisas vão voltar ao normal - avisou o atacante.
O Vasco treina na tarde desta terça-feira, no CT do Almirante, e também nesta quarta e quinta antes do embarque para o oeste catarinense.
Crédito: Ranieltemoitogolsem16jogosnestatemporadapeloVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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