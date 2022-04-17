Raniel celebra boa fase pelo Vasco: 'Poucos sabem o que passei'

O Vasco tem dois gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois foram marcados por Raniel. O centroavante havia aberto o placar do jogo contra o Vila Nova e, no último sábado, empatou a partida com o CRB. O camisa 9 cruz-maltino publicou sobre a boa fase.- Quando Deus quer é assim! Poucos sabem o que passei para estar vivendo esse momento. Obrigado por mais um gol, meu Deus! Tudo é para tua honra e tua glória - escreveu no Instagram.