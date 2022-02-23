  • Rangers x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League
futebol

Rangers x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Alemães perderam o jogo de ida por 4 a 2, dentro de casa, e precisarão reverter o placar na Escócia. Haaland treinou com o grupo e pode ser a novidade para esta quinta-feira...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 12:52
Chegou a hora de conhecermos os oito últimos classificados para as oitavas de final da Europa League. Nesta quinta-feira, na Escócia, o Rangers recebe o Borussia Dortmund pelo jogo de volta dos playoffs da segunda fase. O duelo acontece no Ibrox Stadium, às 17h (de Brasília). Na ida, os escoceses venceram os alemães por 4 a 2, no Signal Iduna Park.
RANGERSCom uma vantagem confortável no placar, o time comandado pelo holandês Gio van Bronckhorst pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim consegue a vaga na próxima fase. Depois de uma partida perfeita na Alemanha, os escoceses agora tentam repetir a atuação dentro de casa.
BORUSSIA DORTMUNDPrecisando tirar a desvantagem de dois gols, o Borussia Dortmund tem missão complicada, mas poderá ter a volta de seu principal jogador. Em recuperação de lesão, o atacante Erling Haaland treinou com o grupo durante a semana e tem chances de estar na partida.
Rangers x Borussia DortmundUefa Europa LeaguePlayoff da segunda fase - Jogo de volta​Data e horário: 24/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Ibrox Stadium, em Glasgow (ESC)Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)Transmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
RANGERS (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey e Barisic; Jack, Lundstram, Arfield, Ayodele-Aribo e Kent; Morelos.
Desfalques: Ianis Hagi (lesionado); McLaughlin (Covid-19); Balogun e Ramsey (dúvidas).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Can, Hummels e Pongracic; Thorgan Hazard, Dahoud, Bellingham e Raphaël Guerreiro; Brandt, Reus e Malen (Haaland).
Desfalques: Zagadou, Morey, Akanji e Giovanni Reyna (lesionados) Haaland, Meunier e Schmelzer (dúvidas).
Crédito: Rangers fez partida perfeita na ida e saiu com boa vantagem contra o Dortmund (Foto: SASCHA SCHUERMANN/AFP)

