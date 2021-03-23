Ramon vê parada do Mineiro como positiva para acertar o Cruzeiro

O zagueiro Ramon , do Cruzeiro, vê como benéfica a parada do Estadual, que irá até o dia 31 de março, como parte das medidas do governo mineiro para conter o avanço da Covid-19 no estado, já que o sistema de saúde público e privado está colapsando pelo aumento de casos da doença. Para o defensor, ter esse período de treinos vai ajudar a colocar a equipe em um nível melhor de competição, pois a Raposa não tem tido boas apresentações, ficando de fora do G4 do Campeonato Mineiro no momento. Confira no vídeo acima o que Ramon detalhou sobre o time celeste. Ramon espera uma melhora da Raposa com a parada do campeonato-(Vinnciius Silba/Cruzeiro)