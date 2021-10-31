Ramon vai bem contra o Galo, e mostra como Renato Gaúcho 'perdeu tempo' com o garoto no Flamengo

A insistência em optar por Renê quando Filipe Luís não estava à disposição era, há meses, um dos pontos de maior atrito entre Renato Gaúcho e os torcedores do Flamengo (nas redes sociais e arquibancada). Agora, após duas partidas seguidas acionando Ramon - e o jovem sendo um dos destaques na vitória sobre o Galo - o status do camisa 36 como reserva imediato parece ser ponto pacífico. O que não muda as chances perdidas pelo técnico em utilizá-lo antes.Nos 29 jogos do Flamengo sob o comando de Renato Gaúcho, Filipe Luís esteve à disposição e foi titular 20 vezes. Renê, por sua vez, iniciou sete jogos, Já Ramon recebeu apenas a sua segunda chance contra o Atlético-MG - sendo que, na primeira, contra o ABC, o Rubro-Negro entrou em campo com uma equipe alternativa. Ou seja, Renato escalou Ramon de titular pela primeira vez contra o Galo. A atuação do camisa 36 mostrou como o técnico perdeu tempo.Tratado como uma das joias da base do Flamengo, Ramon é conhecido por suas características ofensivas: boa chegada à linha de fundo e cruzamentos precisos. Contudo, diante de um ataque poderoso como o Atlético-MG, o lateral-esquerdo segurou "a onda", foi mais contido nas subidas e deu conta do recado no duelo individual com Hulk, vice-artilheiro do Brasileirão com 11 gols.Mais do que a promessa de bom futebol com Ramon, o desempenho de Renê não sendo positivo. Mesmo defensivamente, o camisa 6 - que tem anos de serviço no Flamengo - teve falhas em jogos que custaram pontos importantes ao Flamengo neste ano, como diante do América-MG, Grêmio e Fluminense.