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futebol

Ramon promete brigar por espaço no time titular do Bahia

Volante teve destaque na equipe de aspirantes e agora quer conquistar a confiança de Roger Machado...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 20:01

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 20:01

Crédito: Divulgação/Felipe Oliveira/Bahia
Contratado no começo do ano para defender o time de aspirantes do Bahia, o volante Ramon ganhou destaque e chamou a atenção do técnico Roger Machado para incorporar o elenco na sequência da temporada.E MAIS:Vasco celebra 40 mil adesões e renovações de sóciosPSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaRodrigo Aguirre pode trocar a LDU por ex-clube; ConfiraFeliz pela oportunidade, o atleta promete batalhar muito dentro de campo para mostrar o seu valor e corresponder a confiança do técnico.
‘A briga por posição no futebol é algo muito normal e todos nós que estamos no meio entendemos isso. É uma briga sadia, saudável, nos treinos o professor vai tomar as decisões. Durante a temporada vamos precisar de todos, todo mundo vai ter que estar no mais alto nível para ajudar o Bahia e fazer um grupo forte’, garante o jogador.
Neste período sem futebol, Ramon aproveita para ficar mais tempo ao lado da família, já que durante a temporada o acúmulo de jogos deixa esse momento a beira do impossível.
‘Eu procuro fazer um pouco de tudo, estou lendo alguns livros, assistindo filmes que o pessoal está até indicando no Instagram do Bahia. Procuro ficar com a minha família, aproveitar o máximo com eles, porque nesse momento de dificuldade temos nos agarrar às pessoas que a gente gosta para passar por cima dos obstáculos’, concluiu. E MAIS:

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