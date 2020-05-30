Ramon promete brigar por espaço no time titular do Bahia

Crédito: Divulgação/Felipe Oliveira/Bahia

Contratado no começo do ano para defender o time de aspirantes do Bahia, o volante Ramon ganhou destaque e chamou a atenção do técnico Roger Machado para incorporar o elenco na sequência da temporada.E MAIS:Vasco celebra 40 mil adesões e renovações de sóciosPSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaRodrigo Aguirre pode trocar a LDU por ex-clube; ConfiraFeliz pela oportunidade, o atleta promete batalhar muito dentro de campo para mostrar o seu valor e corresponder a confiança do técnico.

‘A briga por posição no futebol é algo muito normal e todos nós que estamos no meio entendemos isso. É uma briga sadia, saudável, nos treinos o professor vai tomar as decisões. Durante a temporada vamos precisar de todos, todo mundo vai ter que estar no mais alto nível para ajudar o Bahia e fazer um grupo forte’, garante o jogador.

Neste período sem futebol, Ramon aproveita para ficar mais tempo ao lado da família, já que durante a temporada o acúmulo de jogos deixa esse momento a beira do impossível.