Ramon pede desculpas ao torcedor do Cruzeiro após derrota para a Ponte

O Cruzeiro parece encarar uma dura realidade e aceitar que o acesso à Série A está praticamente impossível após a derrota de virada por 2 a 1 para a Ponte Preta. No calor da emoção, ou vendo que a situação estão muito complicada, o zagueiro Ramon desabafou e deu sinais que “jogou a toalha” na busca por uma vaga na elite nacional. - É uma sequência complicada, que valia muito para o nosso objetivo final. O que tenho para falar é pedir desculpas ao torcedor, que não merece isso. Clube gigante, camisa que não merece passar o que a gente passou em 2020. Levantar a cabeça. Ano totalmente atípico para o Cruzeiro. Tem mais um jogo ainda neste ano, jogar de cabeça erguida, para não passar por isso no próximo ano-disse em tom de lamento.