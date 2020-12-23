Ramon pede desculpas ao torcedor do Cruzeiro após derrota para a Ponte

O Cruzeiro parece encarar uma dura realidade e aceitar que o acesso à Série A está praticamente impossível após a derrota de virada por 2 a 1 para a Ponte Preta. No calor da emoção, ou vendo que a situação estão muito complicada, o zagueiro Ramon desabafou e deu sinais que “jogou a toalha” na busca por uma vaga na elite nacional. - É uma sequência complicada, que valia muito para o nosso objetivo final. O que tenho para falar é pedir desculpas ao torcedor, que não merece isso. Clube gigante, camisa que não merece passar o que a gente passou em 2020. Levantar a cabeça. Ano totalmente atípico para o Cruzeiro. Tem mais um jogo ainda neste ano, jogar de cabeça erguida, para não passar por isso no próximo ano-disse em tom de lamento.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B O defensor não afirmou de forma aberta, mas indicou que é hora de pensar em 2021 com a Raposa na Série B, para aí sim, tentar uma campanha forte para retornar à elite em 2022. - É complicado (pensar em acesso). O professor Felipão já vinha falando para fazer a pontuação necessária para permanecer (na Série B). Começamos com pontuação negativa, tentamos correr atrás, agora é pensar no ano que vem e organizar tudo-disse. O Cruzeiro está na 11ª posição, com 40 pontos e somente uma combinação improvável de resultados, mais triunfos em sequência do time azul, poderão dar uma vaga na elite nacional de 2021. Faltam sete rodadas para o fim da competição.