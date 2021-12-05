Ramon nega consumo de álcool e detalha pós-acidente em depoimento; lateral vai a treino no Flamengo

Ramon, lateral-esquerdo do Flamengo, compareceu ao treino deste domingo após se envolver em um acidente de trânsito na Barra da Tijuca que culminou na morte de um ciclista. O atleta fez atividades na parte interna do Centro de Treinamento e era visto triste e cabisbaixo.Em depoimento na 16ª Delegacia de Polícia, o ala canhoto negou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. O jogador reforçou que foi o responsável por chamar os Bombeiros após o caso ocorrido na Avenida das Américas. O grupamento foi chamado às 20h35, mas a vítima chegou sem vida ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra.
Ramon alega que o ciclista tentou atravessar a pista no momento em que foi atropelado. Enquanto isso, os responsáveis pelo caso estão em busca de imagens de câmeras de segurança e outras informações para esclarecer os fatos.
O Flamengo havia deixado o atleta à vontade para comparecer ou não ao treino deste domingo. O clube também já externou que está à disposição para prestar suporte psicológico e jurídico ao lateral. A equipe carioca se prepara para encarar o Santos pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira.