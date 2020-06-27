Ramon minimiza indefinição na data do regresso do Vasco ao Carioca: 'Nos preparamos melhor'

Crédito: 'Vou sentir o mesmo que há 24 anos, quando joguei pela primeira vez pelo Vasco', afirmou o novo treinador do Vasco (Reprodução / VascoTV

O técnico Ramon Menezes minimizou o fato do Vasco ter lidado com frequentes adiamentos do jogo que marcaria seu reinício no Campeonato Carioca. Em entrevista exibida no programa "Seleção SporTV" nesta sexta-feira, o novo comandante cruz-maltino destacou a preparação para o confronto com o Macaé, neste domingo.

- Aqui dentro olhamos pelo lado positivo. Na verdade, ganhamos com este período de indefinição. Tivemos mais tempo para nos prepararmos e para a equipe chegar melhor fisicamente - afirmou. O treinador falou sobre o que tem sentido às vésperas de fazer sua esperada estreia no comando do Vasco.

- Se eu falar que eu não estou ansioso, estou mentindo. Vou sentir a mesma coisa que senti 24 anos atrás como jogador, quando fiz minha estreia em campo pelo Vasco - garantiu.