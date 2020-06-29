Ramon Menezes: 'Temos que ter os pés no chão, mas saio daqui satisfeito'

- Fiquei muito feliz pelo resultado. Estreia como treinador do Vasco, sei da responsabilidade. Observo trabalho como uma construção. Temos que ter os pés no chão, mas saio daqui satisfeito e com mais vontade ainda de continuar trabalhando - afirmou, após a partida.

- Hoje, na palestra, eu falei que 24 anos atrás eu estava sentado como eles, e o sentimento era o mesmo. Mas quem sente isso é quem vive do futebol. Isso é bom. Foi isso que eu passei para eles. Saio daqui satisfeito. O trabalho é longo. Sabemos que temos que trabalhar muito, melhorar bastante. Mas já teve a compra da ideia, a mudança de comportamento - celebrou.E MAIS:ATUAÇÕES: Cano brilha, faz três e Vasco vence o Macaé pelo CariocaNa estreia de Ramon, Cano faz três, Vasco vence o Macaé e segue vivo E MAIS: