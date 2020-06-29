Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ramon Menezes: 'Temos que ter os pés no chão, mas saio daqui satisfeito'

Treinador fez o primeiro jogo à frente do Vasco e viu os comandados dominarem e vencerem o Macaé, em São Januário, neste domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 22:06

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 22:06

Crédito: Ramon Menezes gostou do que viu na primeira vez num jogo oficial como técnico do Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco
Se a primeira vez a gente nunca esquece, Ramon Menezes só terá lembranças doces da primeira partida como técnico do Vasco. Neste domingo, o Cruz-Maltino dominou o venceu o Macaé, pela Taça Rio.
- Fiquei muito feliz pelo resultado. Estreia como treinador do Vasco, sei da responsabilidade. Observo trabalho como uma construção. Temos que ter os pés no chão, mas saio daqui satisfeito e com mais vontade ainda de continuar trabalhando - afirmou, após a partida.
Durante a semana, o treinador admitiu que estava ansioso para que o domingo chegasse logo. Depois do jogo, revelou que transmitiu aos jogadores o orgulho de estar na função.
- Hoje, na palestra, eu falei que 24 anos atrás eu estava sentado como eles, e o sentimento era o mesmo. Mas quem sente isso é quem vive do futebol. Isso é bom. Foi isso que eu passei para eles. Saio daqui satisfeito. O trabalho é longo. Sabemos que temos que trabalhar muito, melhorar bastante. Mas já teve a compra da ideia, a mudança de comportamento - celebrou.E MAIS:ATUAÇÕES: Cano brilha, faz três e Vasco vence o Macaé pelo CariocaNa estreia de Ramon, Cano faz três, Vasco vence o Macaé e segue vivo E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados