Ramon Menezes revela novos jogos-treino e celebra atuação sobre o Porto Velho: 'Vimos pontos positivos'

Crédito: Ramon Menezes chegou à terceira vitória em três partidas à frente do Vasco (Reprodução / VascoTV

Após a eliminação no Campeonato Carioca, há duas semanas, o Vasco voltou a campo nesta quarta-feira e goleou o Porto Velho-RO por 5 a 0. E mais do que o resultado, o técnico Ramon Menezes gostou da atuação da equipe, já pensando na estreia no Campeonato Brasileiro, no segundo fim de semana de agosto.

- Foi um bom jogo, um bom treino. Nesses dez dias da última apresentação do Carioca, trabalhamos bem. Tínhamos pensando em ter jogo no sábado passado e, essa semana, vamos jogar duas vezes. Muito importante. Vimos pontos positivos. Sempre observamos correções, isso vai ser no dia a dia. Foi bom o jogo - valorizou o comandante.

Antes do duelo com o Alviverde, o Cruz-Maltino terá novos compromissos. Um novo jogo-treino em São Januário, desta vez contra o Macaé, na manhã do próximo dia 18, e uma atividade contra rival de nível superior.