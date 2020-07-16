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Ramon Menezes revela novos jogos-treino e celebra atuação sobre o Porto Velho: 'Vimos pontos positivos'

Técnico do Cruz-Maltino disse ter gostado do que viu na atividade contra a equipe do Norte do país. Macaé e um time da elite nacional serão os próximos adversários...
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Publicado em 

15 jul 2020 às 21:49

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 21:49

Crédito: Ramon Menezes chegou à terceira vitória em três partidas à frente do Vasco (Reprodução / VascoTV
Após a eliminação no Campeonato Carioca, há duas semanas, o Vasco voltou a campo nesta quarta-feira e goleou o Porto Velho-RO por 5 a 0. E mais do que o resultado, o técnico Ramon Menezes gostou da atuação da equipe, já pensando na estreia no Campeonato Brasileiro, no segundo fim de semana de agosto.
- Foi um bom jogo, um bom treino. Nesses dez dias da última apresentação do Carioca, trabalhamos bem. Tínhamos pensando em ter jogo no sábado passado e, essa semana, vamos jogar duas vezes. Muito importante. Vimos pontos positivos. Sempre observamos correções, isso vai ser no dia a dia. Foi bom o jogo - valorizou o comandante.
Antes do duelo com o Alviverde, o Cruz-Maltino terá novos compromissos. Um novo jogo-treino em São Januário, desta vez contra o Macaé, na manhã do próximo dia 18, e uma atividade contra rival de nível superior.
- Temos montado microciclos em cima das semanas. Dia 9 estreamos no Brasileiro, parece distante, mas passa rápido. Tenho ficado feliz pela evolução nos treinamentos. Essa semana, tínhamos programado esse jogo e, no sábado, contra o Macaé. E tem conversa para duelo contra um adversário mais forte, de Série A, no sábado - citou o treinador.

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