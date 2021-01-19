Ramón Martínez rescinde contrato com o Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

O Coritiba foi pego de surpresa nesta terça-feira. O volante Ramón Martínez procurou a diretoria do Coxa e pediu a rescisão do seu contrato, pois recebeu proposta de outro clube.

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Contratado na era Jorginho, em setembro, o meio-campista assinou com o Coritiba até o fim do Campeonato Brasileiro, mas não foi aproveitado como esperado. No total, ele disputou apenas quatro partidas.

A última aparição do jogador pelo time do Couto Pereira foi no duelo contra o Vasco da Gama, disputado em São Januário.

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