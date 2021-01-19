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futebol

Ramón Martínez rescinde contrato com o Coritiba

Volante chegou indicado por Jorginho, mas teve poucas oportunidades no time do Couto Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 19:17

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 19:17

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba foi pego de surpresa nesta terça-feira. O volante Ramón Martínez procurou a diretoria do Coxa e pediu a rescisão do seu contrato, pois recebeu proposta de outro clube.
+ VEJA A BRIGA DO COXA CONTRA O REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO
Contratado na era Jorginho, em setembro, o meio-campista assinou com o Coritiba até o fim do Campeonato Brasileiro, mas não foi aproveitado como esperado. No total, ele disputou apenas quatro partidas.
A última aparição do jogador pelo time do Couto Pereira foi no duelo contra o Vasco da Gama, disputado em São Januário.
+ Claudinho, Marinho… Veja cinco opções por posição para montar seu time na 31ª rodada no Cartola
Calendário
Sem Ramón Martínez no elenco, o Coritiba volta a campo neste meio de semana, onde encara o Fluminense, em casa.

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