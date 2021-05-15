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Ramon lamenta saída do Mineiro, mas mira Série B forte para evitar 'desespero' pelo acesso na reta final

O zagueiro comentou que o objetivo é ter um começo forte na competição e ficar sempre na briga pelo acesso à elite nacional...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 16:05
Ser eliminado das finais do Campeonato Mineiro pelo América-MG doeu para o elenco do Cruzeiro. O time, que evoluiu ao longo da competição, não conseguiu chegar à decisão, mas voltou às semifinais do Estadual, algo que não ocorrera em 2020. Mas, para o zagueiro Ramon, são águas passadas as derrotas para o Coelho. É hora de olhar para Série B, que começar para a Raposa no dia 29 de maio, contra o Confiança, fora de casa. Ramon quer um Cruzeiro focado na competição, pontuando o máximo que puder, evitando um certo desespero para conquistar vitórias na reta final do campeonato, como aconteceu em 2020, para manter o sonho do acesso. Confira no vídeo acima o que o defensor espera do time azul na principal competição do clube no ano. Eliminação no Mineiro incomodou, mas para Ramon é hora de foco total na Série B-(Vinnciius Silba/Cruzeiro)

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