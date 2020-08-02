Ramon intensifica treinos e bola parada vira arma do Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Exímio cobrador de falta nos tempos de jogador, o técnico Ramon Menezes tem dado atenção especial aos treinamentos de bola parada no Vasco. Na vitória sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, em jogo-treino, no último sábado, o recurso foi determinante para o Cruz-Maltino conseguir o resultado positivo no teste derradeiro antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Os dois gols vascaínos nasceram de cobranças de Bruno César. O primeiro, um cruzamento aproveitado por Fellipe Bastos, de cabeça e o segundo, tento do próprio Bruno, em execução perfeita.

– Foi muito bom para a confiança do atleta. Depositamos muita esperança no Bruno. É um jogador experiente que está com um comportamento excepcional em busca do condicionamento físico. Temos trabalhado muito a batida de falta. Temos outros jogadores que têm a facilidade de bater na bola e estão sendo estimulados a isso. Todo mundo sabe que temos um treinamento específico para isso, que faz parte do nosso protocolo. Não só o Bruno, como outros atletas têm melhorado – afirmou o técnico Ramon, após a partida.

Além de Bruno César, outros jogadores também se arriscaram na bola parada e geraram boas oportunidades para a equipe durante a partida. Foram eles, Andrey, Pikachu e Fellipe Bastos.

– Nos treinamentos de bola parada me dedidco bastante. Tivemos o treino de bolas paradas na véspera do jogo e fiz alguns gols. A gente treinou falta durante a semana e o Bruno César se destacou, fazendo muitos gols. É um cara experiente que já jogou no mundo inteiro e sabe as dificuldades do Brasileiro. Vamos precisar de um camisa 10 como ele – disse Fellipe Bastos.

Outro que chegou a pedir a bola para arriscar uma cobrança foi o meia Gabriel Pec. Apesar da confiança, o garoto de 19 anos acabou sem vez, diante do momento da partida que exigia maior experiência e técnica.

– A gente treina bastante falta e Bruno César foi feliz fazendo o gol. Agora vai ser difícil pegar a bola e arriscar depois dessa batida dele – brincou Pec.