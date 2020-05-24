Ramon exalta força do elenco do Vasco e espera trabalho intenso

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O encontro virtual entre campeões da Copa Libertadores de 1998, promovido pela VascoTV, registrou um momento de confiança de Ramon Menezes em relação ao seu trabalho como comandante cruz-maltino. Anunciado no fim de março como sucessor de Abel Braga no cargo, ele destacou.

- Quero, como treinador, seguir os mesmos passos do (Antônio) Lopes - afirmou, durante a "live".

Em seguida, o ex-meia elencou o que chama atenção no atual elenco.

- É um elenco que tem muita força, mas encontra muitas dificuldades. Guarda semelhanças com o que a formação do elenco que o Vasco teve de 1995 a 1997. Eu cheguei no meio de 1996, já tinha uma base que começava a se formar. Como já estou há alguns anos trabalhando no clube nesta minha volta, conheço bem os atuais jogadores.

O novo técnico reconhece os obstáculos que terá pela frente.