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futebol

Ramon exalta força do elenco do Vasco e espera trabalho intenso

Durante 'live' neste domingo, novo técnico do Cruz-Maltino destaca o empenho do atual grupo para lidar com dificuldades, mas confia no apoio da torcida para equipe evoluir...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 19:43

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 19:43

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O encontro virtual entre campeões da Copa Libertadores de 1998, promovido pela VascoTV, registrou um momento de confiança de Ramon Menezes em relação ao seu trabalho como comandante cruz-maltino. Anunciado no fim de março como sucessor de Abel Braga no cargo, ele destacou.
- Quero, como treinador, seguir os mesmos passos do (Antônio) Lopes - afirmou, durante a "live".
Em seguida, o ex-meia elencou o que chama atenção no atual elenco.
- É um elenco que tem muita força, mas encontra muitas dificuldades. Guarda semelhanças com o que a formação do elenco que o Vasco teve de 1995 a 1997. Eu cheguei no meio de 1996, já tinha uma base que começava a se formar. Como já estou há alguns anos trabalhando no clube nesta minha volta, conheço bem os atuais jogadores.
O novo técnico reconhece os obstáculos que terá pela frente.
- Vejo um processo muito difícil, mas já estou conhecendo bem o elenco que temos na mão. Além disto, tem toda sintonia do torcedor com o time. O Vasco é um clube muito forte e tem por característica saber se fortalecer para formar boas equipes - declarou.E MAIS:LANCE! Espresso: Yaya Touré é um capricho que não se encaixa no caos do VascoTaça no estúdio e participações: Veja surpresas da Globo para reprise do Vasco na LibertaVeja 15 curiosidades sobre o Vasco campeão da Libertadores em 98Trio vitorioso na Liberta tenta se firmar em novas frentes na ColinaEx-jogador de Vasco e Timão, Célio Taveira está internado com COVID-19 E MAIS:

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