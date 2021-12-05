Ramon, do Flamengo, se pronuncia após acidente que matou ciclista e oferece suporte à família da vítima

O triste e trágico episódio envolvendo Ramon, no último sábado, fez o lateral-esquerdo do Flamengo se pronunciar nesta tarde, via assessoria de imprensa. O atleta, que atropelou um ciclista que veio a falecer a caminho do hospital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, contou que estava "dentro da velocidade permitida" e ofereceu o "suporte necessário" à família da vítima:- Primeiramente preciso lamentar o trágico acidente no qual me envolvi na noite do último sábado (04), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acidente este que acabou vitimando o sr. Jônatas Davi dos Santos.

reafirmo o respeito às leis de trânsito e ressalto que estava dentro da velocidade permitida, quando fui surpreendido por Jônatas, que estava em uma bicicleta. Reforço que, logo após o acidente, acionei o socorro e permaneci no local prestando todo o auxílio e informações às autoridades. Em depoimento na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, me coloquei à disposição para colaborar com as investigações do caso.

Nesse momento de dor e sofrimento para todos os envolvidos, estou buscando forças para auxiliar em tudo o que for necessário a família da vítima. Estamos em contato com a família do Jônatas para dar o suporte necessário e colaborar com possíveis despesas do sepultamento. É um momento de muita tristeza e comoção, mas também é um momento de respeito e amor ao próximo. Vamos passar por isso juntos.

Em depoimento à Polícia, Ramon negou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. O jogador reforçou que foi o responsável por chamar os Bombeiros após o caso ocorrido na Avenida das Américas. O grupamento foi chamado às 20h35, mas a vítima chegou sem vida ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra.

O Flamengo havia deixado o atleta à vontade para comparecer ou não ao treino deste domingo, e o jovem lateral treinou, porém, triste e cabisbaixo, realizou atividades apenas na parte interna do CT, segundo o LANCE! apurou.

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Ramon não enfrentará o Santos pelo Brasileiro nesta segunda, no Maracanã.