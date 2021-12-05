Ramon, do Flamengo, se envolve em acidente de carro com ciclista, que morre a caminho do hospital

Ramon, do Flamengo, se envolveu em um acidente de carro na noite deste sábado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O automóvel do lateral-esquerdo bateu com um ciclista, que, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, morreu no caminho para o hospital.> Veja a tabela do BrasileirãoNeste momento, Ramon presta depoimento na 16ª DP. Vale lembrar que o elenco estava de folga depois de empatar em 1 a 1 na última sexta-feira com o Sport, em São Lourenço da Mata (PE). *Em atualização