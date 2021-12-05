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Ramon, do Flamengo, se envolve em acidente de carro com ciclista, que morre a caminho do hospital

Lateral presta depoimento na 16ªDP; elenco estava de folga depois de retornar de Pernambuco, onde o time jogou na sexta-feira ...
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Publicado em 

04 dez 2021 às 22:40

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 22:40

Ramon, do Flamengo, se envolveu em um acidente de carro na noite deste sábado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O automóvel do lateral-esquerdo bateu com um ciclista, que, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, morreu no caminho para o hospital.> Veja a tabela do BrasileirãoNeste momento, Ramon presta depoimento na 16ª DP. Vale lembrar que o elenco estava de folga depois de empatar em 1 a 1 na última sexta-feira com o Sport, em São Lourenço da Mata (PE). *Em atualização
Crédito: RamonélateraldoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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