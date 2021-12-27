Ramon, do Flamengo, é indiciado por homicídio culposo por atropelar e matar ciclista

O lateral-esquerdo Ramon, do Flamengo, foi indiciado por homicídio culposo por ter atropelado e matado o ciclista Jonatas Davi dos Santos, em acidente no dia 4 de dezembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com da 16ª DP, os dois foram imprudentes no episódio: o atleta dirigia entre 20% a 50% acima da velocidade permitida, enquanto a vítima cruzava as faixas com o sinal aberto para os carros, publicou o Extra.As informações são do documento assinado pelo delegado Leandro Gontijo, titular da 16ª DP, da Barra da Tijuca. Foram analisadas as imagens das câmeras de segurança e os radares eletrônicos do local do acidente, as quais mostram que o Honda Civic que Ramon dirigia não teria avançado o sinal, mas estava em velocidade considerada de 102 km/h - a velocidade máxima permitida na faixa lateral da Avenida das Américas é de 70 km/h."Cabe ressaltar que, conforme o art. 58 do CTB, “nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores”, e que apesar do local não ser dotado de uma ciclofaixa, o ciclista não poderia ter se afastado dos bordos da pista, iniciando uma manobra que culminou em sua morte", pondera o delegado, no documento.