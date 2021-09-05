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Ramon diz que melhora na defesa do Cruzeiro é fruto do trabalho coletivo de toda a equipe

O time azul não leva gols há três rodadas e espera manter o retrospecto diante do Goiás, rival desta terça-feira, 7 de setembro, em Goiânia, pela Série B...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 18:04
Crédito: Ramon credita melhora no sistema defensivo da Raposa ao trabalho coletivo de todos no time-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Desde que assumiu o Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo comandou a equipe azul em seis jogos, conseguindo três empates e três vitórias, melhorando o desempenho da Raposa na Série B do Brasileirão. Todavia, um setor em especial tem conseguido ter uma performance melhor do que na parte inicial do campeonato: a defesa. O sistema defensivo celeste está há três jogos sem ser vazado e seguir esse caminho pode ser vital para manter o sonho do acesso à Série A do Brasileirão. Para o zagueiro Ramon, o comprometimento de toda a equipe em ajudar no combate aos ataques adversários tem sido muito importante para dar estabilidade à defesa. -O principal fator é a concentração. Todo mundo está entrando concentrado, tanto os que começam o jogo quanto os que estão entrando também ajudam bastante no fator defensivo. O professor Luxemburgo está batendo nessa tecla, de tomar poucos gols, de tomar menos gols possível para que as vitórias venham. Fica muito mais fácil. Os treinamentos também estão sendo muito importantes pra gente, para fazermos o que é preciso durante os jogos. Sabemos que se não tomarmos gols, as vitórias virão com mais tranquilidade, serão mais fáceis, e é isso que a gente está procurando fazer-disse Ramon, que fez questão de elogiar os companheiros de ataque, que dão o primeiro combate ainda no campo ofensivo. -Não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também está ajudando a gente na marcação. Para que a bola chegue quebrada lá atrás. Então é estar todo mundo concentrado, focado, pegando um pouco de experiência de cada um para fazer o Cruzeiro mais forte-comentou.
O próximo teste para a defesa do Cruzeiro será diante do Goiás, nesta terça-feira, 7 de setembro, às 21h30 de terça-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B. A Raposa está na 15ª posição, com 25 pontos, 13 a menos do que o quarto colocado, justamente o Goiás, rival desta rodada da Raposa.

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