Ramon diz que melhora na defesa do Cruzeiro é fruto do trabalho coletivo de toda a equipe

Desde que assumiu o Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo comandou a equipe azul em seis jogos, conseguindo três empates e três vitórias, melhorando o desempenho da Raposa na Série B do Brasileirão. Todavia, um setor em especial tem conseguido ter uma performance melhor do que na parte inicial do campeonato: a defesa. O sistema defensivo celeste está há três jogos sem ser vazado e seguir esse caminho pode ser vital para manter o sonho do acesso à Série A do Brasileirão. Para o zagueiro Ramon, o comprometimento de toda a equipe em ajudar no combate aos ataques adversários tem sido muito importante para dar estabilidade à defesa. -O principal fator é a concentração. Todo mundo está entrando concentrado, tanto os que começam o jogo quanto os que estão entrando também ajudam bastante no fator defensivo. O professor Luxemburgo está batendo nessa tecla, de tomar poucos gols, de tomar menos gols possível para que as vitórias venham. Fica muito mais fácil. Os treinamentos também estão sendo muito importantes pra gente, para fazermos o que é preciso durante os jogos. Sabemos que se não tomarmos gols, as vitórias virão com mais tranquilidade, serão mais fáceis, e é isso que a gente está procurando fazer-disse Ramon, que fez questão de elogiar os companheiros de ataque, que dão o primeiro combate ainda no campo ofensivo. -Não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também está ajudando a gente na marcação. Para que a bola chegue quebrada lá atrás. Então é estar todo mundo concentrado, focado, pegando um pouco de experiência de cada um para fazer o Cruzeiro mais forte-comentou.