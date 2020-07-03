futebol

Ramon diz contar com Guarín, mas prega: 'Precisa estar de corpo e alma'

Volante colombiano está liberado das atividades presenciais por questões particulares, e já estava atrás dos demais companheiros nos aspectos físicos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 18:49

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:49

Crédito: Ramon chegou à segunda vitória em dois jogos pelo time principal do Vasco (Reprodução / VascoTV
O Vasco chegou a duas vitórias em dois jogos sob as ordens de Ramon Menezes. E sem Guarín. O volante colombiano, passando por problemas particulares, está liberado das atividades presenciais. O treinador foi questionado sobre o meio-campista e não se alongou. Diz contar, mas desde que ele esteja concentrado no campo.
- Falar da qualidade e da importância dele não precisa, mas ele precisa estar de corpo e alma. Ele tem que trabalhar, recuperar a forma física. Técnica ele tem de sobra. Contamos com Guarín - resumiu.
Pelo início ruim na Taça Rio, o bom reinício de temporada do Vasco não foi suficiente para classificar o time à semifinal do turno. O treinador fica, agora, com sentimentos divididos.
- Eu gostaria muito de fazer a semifinal, seria maravilhoso. Sei a importância para o clube. Fico feliz por duas vitórias, mas triste porque o clube não conseguiu alcançar o objetivo que é, no Carioca, participar das finais - avaliou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
