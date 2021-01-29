Ramón Calderé, ex-Barcelona, diz que a essência do clube ‘se perdeu’ e afirma: ‘Enganaram Messi’

A fase do Barcelona não é boa tanto dentro, quanto fora de campo. O ex-jogador do clube, Calderé, deu declarações fortes ao jornal “El Confidencial”. De acordo com ele, decisões como a de demitir Ernesto Valverde foram equivocadas e afirmou que Messi foi enganado.+ Confira a tabela da La Liga- O Barça de Bartomeu nos últimos anos viveu de sucessos e não soube inovar. Tirando a dívida econômica, que é importante, acho que tem havido um planejamento ruim. A essência se perdeu porque houve contratações que custaram muito e não estão no estilo do Barça. Foi um fracasso. Não tenho nada contra ninguém, mas tenho que ser crítico porque sinto o Barcelona, adoro isso e o que está acontecendo é difícil de aceitar. - Tudo está perdido. A diretoria perdeu a humildade, a direção esportiva não soube administrar o talento, muitas decisões erradas foram tomadas, como demitir Ernesto Valverde e trazer Quique Setién... Eles não conseguiram administrar o sucesso, mas a pior coisa é que eles enganaram Messi.Ainda sobre a situação de Messi, Calderé parece ter jogado a toalha. Ele acredita que o jogador deixará o clube e irá para o futebol francês.