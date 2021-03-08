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futebol

Ramon avalia transição do sub-20 para o profissional do Flamengo: 'Melhor maneira e no tempo certo'

Lateral-esquerdo do Rubro-Negro vive boa fase no time alternativo que disputa o Carioca...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:02
Crédito: Paula Reis / Flamengo
O Flamengo está com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, e, para se manter em alta, é a garotada que tem defendido as cores rubro-negras, em uma equipe alternativa comandada por Maurício Souza. Um dos destaques atende por Ramon, lateral-esquerdo, que avaliou a sua transição do sub-20 para o profissional do clube.- (A transição) Está sendo feita da melhor maneira e no tempo certo. Trabalho forte, e meu foco no Sub20 ou no profissional é sempre o mesmo.
No último jogo, contra o Macaé, em vitória por 2 a 0, Ramon colaborou diretamente com um assistência para um dos dois gols de Rodrigo Muniz. O lateral comentou a respeito da parceria com o centroavante - também revelado no Ninho do Urubu.
- Sabemos da importância de um clássicos. Vamos entrar consciente do que temos que fazer, com muito foco, determinação e raça - finalizou Ramon.
Ao todo, Ramon soma 13 partidas pelos profissionais do Flamengo, sendo titular em seis - porém nenhuma sob o comando de Rogério Ceni. São três assistências na conta do jovem de 19 anos.
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+ Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O Flamengo está com seis pontos conquistados no Carioca. Após folgar ontem, o elenco de Mauricinho se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o clássico contra o Fluminense. O Fla-Flu está marcado para este domingo, às 18h, no Maracanã.

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