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futebol

Ramon aceita 'Ramonismo', mas avisa: 'É a cara do Vasco'

Treinador do Cruz-Maltino dividiu com todo o elenco os méritos pelo bom trabalho no início do Campeonato Brasileiro, após a terceira vitória consecutiva, sobre o Ceará, fora de casa...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 23:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 23:49
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A terceira vitória consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, por 3 a 0, sobre o Ceará deixou o time na liderança e os torcedores vascaínos eufóricos Brasil afora. O bom trabalho do técnico Ramon Menezes já ganhou até apelido, o "Ramonismo". Questionado sobre o tema na coletiva após a partida em Fortaleza, ele dividiu os méritos com o grupo.
– Sei que, neste momento, o torcedor está super empolgado. Sou um representante da torcida, que mostrou satisfação grande por eu já estar no clube e pelo que eu representei enquanto atleta. Também vivi aqui momentos inesquecíveis. E agradeço muito ao grupo de atletas poder jogarmos como Vasco da Gama. Atitude, espírito, entrega da alma pelo clube. Não tem preço. Muito satisfeito com o início de trabalho. O "Ramonismo" é uma brincadeira. É legal, mas não é a cara do Ramon, é a cara do Vasco. Do Vasco da Gama. Prazer de jogar, de correr atrás. Muito satisfeito com isso – afirmou Ramon à Vasco TV.
Com o resultado no Castelão, o Vasco assumiu a liderança do torneio nacional, com três vitórias em três jogos, superando o Internacional no saldo de gols. Ao todo foram sete gols marcados e apenas um sofrido, de pênalti.
O próximo desafio da equipe de Ramon será em casa, no domingo. O Cruz-Maltino recebe o Grêmio, em São Januário, às 16h, em jogo válido pela quinta rodada.

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