Ramiro volta a falar de salários no Corinthians e comenta situação física

Há mais de uma semana os jogadores do Corinthians voltaram a treinar no CT Joaquim Grava, no entanto ainda é possível que uma nova redução salarial seja discutida com o elenco. Em entrevista coletiva virtual, nesta quinta-feira, Ramiro voltou a falar sobre o tema e apontou flexibilidade dos companheiros para tratar do assunto. Além disso, o meio-campista comentou como está fisicamente para esta retomada das atividades no futebol paulista.Ramiro foi questionado sobre uma provável prorrogação da redução de 25% nos salários em carteira do grupo, que acontece desde maio, por conta da crise imposta pela pandemia de coronavírus. O jogador optou por não falar especificamente dessa questão, mas manteve a palavra de estar aberto a conversas com os dirigentes pensando na saúde financeira do clube.