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futebol

Ramiro volta a falar de salários no Corinthians e comenta situação física

Volante, que diz ainda não estar 100% fisicamente, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e voltou a dizer que o grupo está flexível quanto à situação financeira do clube...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:25

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:25

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Há mais de uma semana os jogadores do Corinthians voltaram a treinar no CT Joaquim Grava, no entanto ainda é possível que uma nova redução salarial seja discutida com o elenco. Em entrevista coletiva virtual, nesta quinta-feira, Ramiro voltou a falar sobre o tema e apontou flexibilidade dos companheiros para tratar do assunto. Além disso, o meio-campista comentou como está fisicamente para esta retomada das atividades no futebol paulista.Ramiro foi questionado sobre uma provável prorrogação da redução de 25% nos salários em carteira do grupo, que acontece desde maio, por conta da crise imposta pela pandemia de coronavírus. O jogador optou por não falar especificamente dessa questão, mas manteve a palavra de estar aberto a conversas com os dirigentes pensando na saúde financeira do clube.
- A gente está pensando, neste momento difícil, na saúde financeira do clube e dos funcionários, que dependem do clube. Constantemente a gente tem conversa entre os jogadores, conversas com a direção, falamos sempre em ter flexibilidade para ajudar o clube a se manter.

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