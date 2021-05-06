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Ramiro projeta sequência do Corinthians na Sul-Americana e reconhece necessidade de secar rivais

Meia tem voltado a ganhar espaço no Timão e classifica duelo desta quinta-feira (6), contra o Sport Huancayo (PER) um 'jogo importante para ir até o final'...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 10:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após ser titular no empate em 2 a 2 contra o São Paulo, no último domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o meia Ramiro, do Corinthians, tem grandes chances de começar jogando contra o Sport Huancayo, nesta quinta-feira (6), às 21h30, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana.
>> Confira a tabela da Copa Sul-Americana e simule as próximas rodadasCom experiência internacional, inclusive com um título da Libertadores, em 2017, pelo Grêmio, no currículo, o camisa oito reconhece que a missão corintiana de avançar às oitavas de final é muito complicado, já que dos primeiros seis pontos em disputa, o Timão conquistou apenas um. Portanto, além de fazer a parte do time no Peru, será importante que os corintianos coloquem o secador para funcionar contra, principalmente contra o Peñarol (URU), líder da chave onde apenas um clube se classifica.
– Expectativa é a melhor possível, porque pela nossa possibilidade de classificação a gente sabe que nós temos que somar os nossos pontos e dar uma secada nos nossos adversários, mas temos que fazer a nossa parte. Enquanto tiver chance de classificação a gente vai até o final, e amanhã é um jogo importante para a gente ir com vida até o final – disse o meio-campista à Corinthians TV antes do último treinamento do Corinthians antes do confronto contra o Huancayo, nesta quarta-feira (5), no CT da Seleção Peruana, em Lima.
No momento, o Timão é o terceiro colocado do seu grupo, que tem o Peñarol na ponta, com duas vitórias em dois jogos, entre elas o 2 a 0, em plena Neo Química Arena, contra o Corinthians, na última semana, e o River Plate (PAR) na segunda colocação, com um empate, contra o Alvinegro do Parque São Jorge, e uma vitória.
Para o Corinthians, é imprescindível que a vitória seja alcançada nos próximos quatro jogos somado a pelo menos uma derrota dos uruguaios e um empate dos paraguaios, e ainda assim a vaga ficaria por conta dos critérios de desempate em relação aos aurinegros.

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