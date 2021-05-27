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Ramiro desconversa sobre saída do Corinthians para o Oriente Médio: 'Vou me esforçar até o último dia'

Segundo o GE, o Timão emprestou o volante para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Em entrevista na saída de campo, o camisa 8 não negou nem confirmou o negócio...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 23:53

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 23:53
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Destaque da goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate-PAR com dois gols, Ramiro pode estar se despedindo do clube em um futuro próximo. Isso porque, segundo noticiou o GE, o Timão emprestou o jogador para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, algo que o volante não confirmou nem negou.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista para a Conmebol TV, na saída de campo, o camisa 8 desconversou sobre sua possível saída. De acordo com o meio-campista alvinegro, ele tem contrato com o clube e vai honrá-lo até o último dia.
- Isso a gente deixa mais para frente. Não é para agora. Tenho contrato com o clube e até o ultimo dia que eu estiver aqui vou me esforçar ao máximo para ajudar a equipe e a comissão com o que eu puder colaborar - afirmou.Segundo a reportagem do GE, o empréstimo ao Al Wasl é pelo período de um ano, válido a partir de julho, como valor fixado em 4 milhões de dólares (R$ 21,3 milhões), caso o clube dos Emirados queira comprá-lo em definitivo no fim do vínculo. O contrato de Ramiro com o Corinthians vai até dezembro de 2022.
Contratado junto ao Grêmio, em 2019, Ramiro completou 98 jogos pelo Timão nesta quarta-feira e já marcou seis gols no período, além da conquista do título paulista de 2019, logo quando chegou ao Parque São Jorge. Vale destacar que o Alvinegro ainda não confirma a transação. Enquanto isso, ele vai honrando a camisa corintiana com atuações com a desta noite contra o River Plate-PAR.
- Jogando mais avançado, fazendo gols, mas mais importante enaltecer o espírito da equipe, independentemente de que faça o gol. Obviamente a gente fica feliz em marcar, mas enaltecer o trabalho, que é o principal - concluiu.
O Corinthians volta a campo no próximo domingo, diante do Atlético-GO, em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, que marcará também a estreia de Sylvinho no comando do time. O jogo será às 18h15, na Neo Química Arena.

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