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Ramiro admite dificuldade para o Corinthians ir para a Libertadores, mas diz: 'Vamos lutar até o fim'

Volante, que entrou improvisado na lateral direita, lamentou mais uma derrota nesta reta final de Brasileirão, porém avisou que vai honrar a camisa até que haja possibilidade...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 21:59

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 21:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians levou mais um duro golpe na busca por uma vaga na Libertadores ao ser derrotado pelo Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira. Com isso, a ida para a competição continental ficou ainda mais difícil. Apesar de admitir isso, Ramiro não joga a toalha e garante que o grupo vai lutar no Brasileirão enquanto houver possibilidade de classificação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
Em entrevista para o Premiere, na saída de campo, o volante corintiano, que entrou no segundo tempo improvisado na lateral direita, descartou reclamar da arbitragem e apontou as oportunidade perdidas como um fato que contribuiu para a derrota. Embora saiba que o sonho de Liberta ficou distante, ele garante que os jogadores irão honrar a camisa do Timão até o término do campeonato.
- Situação de jogo, não vou trazer isso (arbitragem) à tona, porque não foi isso que causou nossa derrota, acho que a gente tem que assumir nossos erros, a gente perdeu, o adversário chegou em uma situação e fez o gol. Tivemos oportunidade de marcar gol e não soubemos fazer. A gente tem que levantar a cabeça, sabemos que temos chance de se classificar, é difícil, mas a gente tem possibilidade, se tiver chance, temos que brigar, temos que honrar essa camisa até o final, para quem sabe colocar o Corinthians na Libertadores.Com a derrota, o Corinthians ficou quatro pontos atrás do Santos, que é o oitavo colocado do Brasileirão e o clube que está garantindo a vaga na Libertadores. Restando duas rodadas para acabar a competição, o Alvinegro ainda pega o Vasco e o Internacional, mas sabe que os tropeços nas rodadas anteriores foram determinantes para ver a classificação mais longe. Foram apenas duas vitórias nos últimos oito jogos disputados pela equipe.
- É ruim, indignação, a gente fica triste por isso, não era o nosso objetivo, sempre entramos em campo para ganhar, mas a gente sabe que do outro lado tem um adversário competente, e a gente deixou cair nessa reta final, um momento crucial da competição, quando a gente poderia selar a nossa classificação para a Libertadores e agora a gente está tendo dificuldade, mas enquanto houver chance de classificação, a gente vai brigar até o fim.
Agora, com uma missão difícil, que é garantir seis pontos nos próximos dois compromissos, o Corinthians ainda tem que torcer para uma combinação de resultados. A próxima partida do Timão será contra o Vasco, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena pela 37ª rodada do Brasileirão-2020.

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