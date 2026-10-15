Cristiano Ronaldo vive regressiva por milésimo gol, mas só deve atingir feito em 2027

Cristiano Ronaldo está no sprint final na saga pelo milésimo gol da carreira, faltam só 19 tentos. Mas o gol mil só deve acontecer em 2027. nesta quinta-feira (15), o Al-Nassr encara o Al Ahli pelo Campeonato Saudita.





O atacante português poderá fazer 15 jogos pelo Al-Nassr ainda este ano. A soma contabiliza dez partidas pelo Campeonato Saudita, quatro pela Champions Asiática, uma pela Copa do Rei saudita. A conta pode aumentar caso o clube avance na Copa.





O atacante português poderá fazer 15 jogos pelo Al-Nassr ainda este ano. A soma contabiliza dez partidas pelo Campeonato Saudita, quatro pela Champions Asiática, uma pela Copa do Rei saudita. A conta pode aumentar caso o clube avance na Copa.





E, nesta temporada, média de um gol a cada dois jogos. Entre clube e seleção, foram cinco gols em dez partidas. Se mantiver o percentual, Cristiano Ronaldo pode terminar o ano com até 13 gols. A quantia seria insuficiente para bater o recorde.





Para conseguir o milésimo gol ainda em 2026, o craque português precisaria de uma média inédita. Nem na temporada mais goleadora de CR7 pelo Real Madrid 2011/2012, com 60 gols em 55 jogos, renderia o percentual necessário para chegar ao gol mil.