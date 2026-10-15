Cristiano Ronaldo vive regressiva por milésimo gol, mas só deve atingir feito em 2027

Cristiano Ronaldo está no sprint final na saga pelo milésimo gol da carreira, faltam só 19 tentos. Mas o gol mil só deve acontecer em 2027. nesta quinta-feira (15), o Al-Nassr encara o Al Ahli pelo Campeonato Saudita.
O atacante português poderá fazer 15 jogos pelo Al-Nassr ainda este ano. A soma contabiliza dez partidas pelo Campeonato Saudita, quatro pela Champions Asiática, uma pela Copa do Rei saudita. A conta pode aumentar caso o clube avance na Copa.
O atacante português poderá fazer 15 jogos pelo Al-Nassr ainda este ano. A soma contabiliza dez partidas pelo Campeonato Saudita, quatro pela Champions Asiática, uma pela Copa do Rei saudita. A conta pode aumentar caso o clube avance na Copa.
E, nesta temporada, média de um gol a cada dois jogos. Entre clube e seleção, foram cinco gols em dez partidas. Se mantiver o percentual, Cristiano Ronaldo pode terminar o ano com até 13 gols. A quantia seria insuficiente para bater o recorde.
Para conseguir o milésimo gol ainda em 2026, o craque português precisaria de uma média inédita. Nem na temporada mais goleadora de CR7 pelo Real Madrid 2011/2012, com 60 gols em 55 jogos, renderia o percentual necessário para chegar ao gol mil.
Portugal tem dois compromissos pela Liga das Nações este ano. Em novembro, a seleção encara Dinamarca e País de Gales. Para defender a seleção portuguesa, Cristiano tem dois problemas para resolver.
O camisa 7 abandonou a delegação portuguesa em plena Data Fifa, após o desentendimento com o técnico Jorge Jesus. O treinador disse que não pedirá desculpas ao craque e que ele pode voltar ao time por mérito técnico. Já Cristiano Ronaldo afirmou que o treinador mentiu duas vezes, o que o levou a deixar a concentração da seleção.
O abandono da seleção gerou uma suspensão para CR7. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar contra o atacante e o suspendeu preventivamente.
Não se sabe se o jogador será liberado a tempo dos jogos de novembro. O Conselho de Disciplina não informou prazo para anúncio de eventual punição.
O regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prevê gancho de um a seis meses para um atleta convocado que abandona atividades da seleção sem justificativa. A regra também cita multa de 500 a 1.000 euros (R$ 3 mil a 6 mil), conforme o texto do artigo 160.