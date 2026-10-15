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Futebol

Cristiano Ronaldo vive regressiva por milésimo gol, mas só deve atingir feito em 2027

Faltam apenas 19

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 13:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2026 às 13:52
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Reuters/Folhapress

Cristiano Ronaldo está no sprint final na saga pelo milésimo gol da carreira, faltam só 19 tentos. Mas o gol mil só deve acontecer em 2027. nesta quinta-feira (15), o Al-Nassr encara o Al Ahli pelo Campeonato Saudita.


O atacante português poderá fazer 15 jogos pelo Al-Nassr ainda este ano. A soma contabiliza dez partidas pelo Campeonato Saudita, quatro pela Champions Asiática, uma pela Copa do Rei saudita. A conta pode aumentar caso o clube avance na Copa.


O atacante português poderá fazer 15 jogos pelo Al-Nassr ainda este ano. A soma contabiliza dez partidas pelo Campeonato Saudita, quatro pela Champions Asiática, uma pela Copa do Rei saudita. A conta pode aumentar caso o clube avance na Copa.


E, nesta temporada, média de um gol a cada dois jogos. Entre clube e seleção, foram cinco gols em dez partidas. Se mantiver o percentual, Cristiano Ronaldo pode terminar o ano com até 13 gols. A quantia seria insuficiente para bater o recorde.


Para conseguir o milésimo gol ainda em 2026, o craque português precisaria de uma média inédita. Nem na temporada mais goleadora de CR7 pelo Real Madrid 2011/2012, com 60 gols em 55 jogos, renderia o percentual necessário para chegar ao gol mil.

E a Seleção Portuguesa?

Portugal tem dois compromissos pela Liga das Nações este ano. Em novembro, a seleção encara Dinamarca e País de Gales. Para defender a seleção portuguesa, Cristiano tem dois problemas para resolver.


O camisa 7 abandonou a delegação portuguesa em plena Data Fifa, após o desentendimento com o técnico Jorge Jesus. O treinador disse que não pedirá desculpas ao craque e que ele pode voltar ao time por mérito técnico. Já Cristiano Ronaldo afirmou que o treinador mentiu duas vezes, o que o levou a deixar a concentração da seleção.


O abandono da seleção gerou uma suspensão para CR7. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar contra o atacante e o suspendeu preventivamente.


Não se sabe se o jogador será liberado a tempo dos jogos de novembro. O Conselho de Disciplina não informou prazo para anúncio de eventual punição.


O regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prevê gancho de um a seis meses para um atleta convocado que abandona atividades da seleção sem justificativa. A regra também cita multa de 500 a 1.000 euros (R$ 3 mil a 6 mil), conforme o texto do artigo 160.

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