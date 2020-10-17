Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ramírez ouve Palmeiras e sinaliza exigências

Comissão técnica de confiança é peça indispensável na vida do treinador espanhol do Independiente del Valle...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 07:50

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 07:50

Crédito: Divulgação/Del Valle
Durante os últimos dois dias, o Palmeiras passou a manter contato com o técnico Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle.
​Como noticiou o UOL e confirmou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o empresário Bruno Paiva, da OTB Sports, era um dos nomes que fazia a ponte entre o clube e o treinador, mas solicitou Ramirez que as tratativas fossem feitas apenas ele entre, que não tem empresário, e Anderson Barros, diretor do Palmeiras.
​Nas conversas, algumas questões pessoais foram levantadas e, confidenciou ao L!/NP uma pessoa próxima à negociação, que o treinador avisou o Palmeiras que, caso as conversas avancem, ele não abrirá mão de seu 'time de confiança'.O preparador de goleiros português Ricardo Pereira, o assistente técnico Martín Anselmi, argentino, o segundo assistente técnico Felipe Sánchez, o preparador físico Francisco Trujillo, ambos espanhóis como Ramirez, são classificados como fundamentais no método de trabalho do treinador.
​Fã da filosofia do futebol americano de treinamento, no qual cada setor e atividade tem um responsável único, Ramírez vê como imprescindível que seus auxiliares o acompanhem. O Palmeiras, a princípio, não vê o pedido como empecilho, caso as conversas venham a avançar.
​O atual estágio do negócio é sobre a validade do projeto oferecido. O treinador espanhol parece ter dúvidas sobre o quão estável será sua passagem pelo Brasil. Quer segurança e um contrato longo para se sentir confortável a deixar de lado a relação de cinema que vive no futebol equatoriano.
​Miguel Ángel Ramírez tem 35 anos e é uma das sensações do futebol na América do Sul. Com o Independiente del Valle, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019, superando o Corinthians na semifinal e o Colón de Santa Fé-ARG na decisão. O espanhol tem contrato com o clube equatoriano até o fim de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados