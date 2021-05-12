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futebol

Ramírez escolhe o gramado como culpado pela derrota do Inter

Treinador afirmou que o piso do jogo foi o grande vilão para o revés na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 00:25

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 00:25

Crédito: Divulgação/Internacional
Pode até parecer incrível, mas a orelha de Miguel Ángel Ramírez chega vermelha de críticas para a reta final da Libertadores da América. Na Venezuela, o Inter perdeu do Táchira e deixou o seu grupo embolado.
Empatado na liderança com 6 pontos junto dos Always Ready e Deportivo Táchira, o time do Beira-Rio vai precisar de erro zero para evitar uma queda inesperada na fase inicial.
Na coletiva de imprensa, o culpado pelo treinador espanhol foi o gramado, que deixou o seu time cansado no decorrer do confronto.
‘Em um campo que come a perna, é pesado. Fica mais nítido o cansaço. Estávamos dominando. Acredito que até poderíamos fazer o segundo, mas não fizemos. Em erros pontuais... Mas não só isso. Nos foram empurrando e (o campo) comendo a perna’, afirmou.
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Agora, o Internacional deixa de lado a Liberta e foca na decisão do Gaúcho, quando mede forças contra o Grêmio.

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