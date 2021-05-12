Ramírez escolhe o gramado como culpado pela derrota do Inter

Crédito: Divulgação/Internacional

Pode até parecer incrível, mas a orelha de Miguel Ángel Ramírez chega vermelha de críticas para a reta final da Libertadores da América. Na Venezuela, o Inter perdeu do Táchira e deixou o seu grupo embolado.

Empatado na liderança com 6 pontos junto dos Always Ready e Deportivo Táchira, o time do Beira-Rio vai precisar de erro zero para evitar uma queda inesperada na fase inicial.

Na coletiva de imprensa, o culpado pelo treinador espanhol foi o gramado, que deixou o seu time cansado no decorrer do confronto.

‘Em um campo que come a perna, é pesado. Fica mais nítido o cansaço. Estávamos dominando. Acredito que até poderíamos fazer o segundo, mas não fizemos. Em erros pontuais... Mas não só isso. Nos foram empurrando e (o campo) comendo a perna’, afirmou.

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