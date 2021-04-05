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futebol

Ramírez atravessa primeira seca de gols no comando do Inter

Treinador não conseguiu fazer o seu time marcar gols nos últimos dois confrontos da temporada...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:16
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Contratado para revolucionar a cultura de jogo do Internacional, Miguel Ángel Ramírez saiu com um gosto amargo do Gre-Nal 430, onde conheceu a sua primeira derrota no comando da equipe.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
Como se apenas o placar não fosse o suficiente, o Inter deixou a liderança da competição e vê o seu rival ultrapassá-lo.
Agora, com um longo período no calendário para descanso, a expectativa é que o espanhol torne o Internacional mais ‘efetivo’ dentro das quatro linhas.
Seca de Gols
Com o espírito ofensivo nas veias, Miguel Ángel Ramírez também vê o Colorado amargar uma pequena série de dois jogos sem balançar a rede.
Se antes a sua equipe colocava ao menos uma bola no barbante adversário, contra o São Luiz e Grêmio a história foi diferente. Sem gols.
Calendário
O próximo desafio para Ramírez acalmar os ânimos será diante do Aimoré, fora de casa, pela 10ª rodada do Gauchão.

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