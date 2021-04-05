Ramírez atravessa primeira seca de gols no comando do Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Contratado para revolucionar a cultura de jogo do Internacional, Miguel Ángel Ramírez saiu com um gosto amargo do Gre-Nal 430, onde conheceu a sua primeira derrota no comando da equipe.

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Como se apenas o placar não fosse o suficiente, o Inter deixou a liderança da competição e vê o seu rival ultrapassá-lo.

Agora, com um longo período no calendário para descanso, a expectativa é que o espanhol torne o Internacional mais ‘efetivo’ dentro das quatro linhas.

Seca de Gols

Com o espírito ofensivo nas veias, Miguel Ángel Ramírez também vê o Colorado amargar uma pequena série de dois jogos sem balançar a rede.

Se antes a sua equipe colocava ao menos uma bola no barbante adversário, contra o São Luiz e Grêmio a história foi diferente. Sem gols.

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