Rakitic revela convite de Cristiano Ronaldo para jogar na Juventus

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O meia Rakitic revelou que foi convidado por Cristiano Ronaldo para jogar na Juventus em 2019. Em entrevista à "24sata", o croata afirmou que o negócio não aconteceu, pois o Barcelona havia pedido uma quantidade de dinheiro muito alta para os italianos.- No verão de 2019, Cristiano me chamou pessoalmente para que fosse para a Juventus. Me disse que o clube também queria, mas a operação não aconteceu, pois o Barcelona pediu 50 milhões de euros (R$ 306 milhões na cotação atual). Era muito caro.

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Apesar de dificuldar a transferência do meio-campista em 2019, os culés cedram Rakitic praticamente sem custos ao Sevilla em 2020. Fora dos planos do técnico Ronald Koeman, o croata deixou a Catalunha por menos de dois milhões de euros (R$ 12 milhões).