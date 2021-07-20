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futebol

Rakitic revela convite de Cristiano Ronaldo para jogar na Juventus

Meia croata foi chamado por atacante português em 2019, mas não conseguiu realizar sonho de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo por trava do Barcelona...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 10:09

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 10:09
Crédito: AFP
O meia Rakitic revelou que foi convidado por Cristiano Ronaldo para jogar na Juventus em 2019. Em entrevista à "24sata", o croata afirmou que o negócio não aconteceu, pois o Barcelona havia pedido uma quantidade de dinheiro muito alta para os italianos.- No verão de 2019, Cristiano me chamou pessoalmente para que fosse para a Juventus. Me disse que o clube também queria, mas a operação não aconteceu, pois o Barcelona pediu 50 milhões de euros (R$ 306 milhões na cotação atual). Era muito caro.
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Apesar de dificuldar a transferência do meio-campista em 2019, os culés cedram Rakitic praticamente sem custos ao Sevilla em 2020. Fora dos planos do técnico Ronald Koeman, o croata deixou a Catalunha por menos de dois milhões de euros (R$ 12 milhões).
Em fevereiro de 2020, o atleta já havia dito em entrevista que tinha o sonho de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. No entanto, cada um encontrou um caminho diferente na carreira e o desejo dificilmente será realizado enquanto atleta profissional.

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