Rainha dos clássicos, Vivian, do Botafogo, prevê jogo 'à flor da pele' contra Fluminense pelo Carioca

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

É clássico? Pode chamar a Vivian. No Botafogo, a meio-campista tem aparecido como uma jogadora decisiva nas partidas contra os rivais do estado. Neste sábado, a alcunha de "Rainha dos clássicos" nunca será tão necessária: o clube de General Severiano decide o Campeonato Carioca Feminino diante do Fluminense, às 15h, no Estádio Nilton Santos.

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O título será disputado em jogo único. Vivian é uma das referências técnicas do Botafogo desde a temporada e terá a oportunidade de ganhar o primeiro título com a Estrela Solitária. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, a meio-campista falou sobre a preparação para a partida.

- Todo jogo que a gente disputa é para ganhar, mas acredito que a semana de preparação para todo clássico é como se fosse uma final. Dessa vez, vai ser ao quadrado (risos). A gente se prepara para que o melhor jogo da nossa vida seja sempre o próximo. Evoluir tudo aquilo que vemos trabalhando, corrigir nossos erros... Isso já é normal em qualquer jogo, mas em clássico é tudo dobrado. Eu mesmo me cobro muito, clássico é clássico, quero ganhar, fazer gol e a melhor partida de todas. É uma pilha toda, cobrar e se colocar para cima. À flor da pele por esse título - afirmou.Vivian, inclusive, foi a heroína da vitória do Botafogo sobre o Fluminense na primeira fase do Carioca. Foi dela o gol da vitória sobre o Tricolor, nas Laranjeiras, já no minuto final do duelo. A atleta afirmou que este jogo pôde dar uma dimensão do que vem por aí neste sábado, na decisão.

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