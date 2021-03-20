Rainha dos clássicos, Vivian, do Botafogo, prevê jogo 'à flor da pele' contra Fluminense pelo Carioca

É clássico? Pode chamar a Vivian. No Botafogo, a meio-campista tem aparecido como uma jogadora decisiva nas partidas contra os rivais do estado. Neste sábado, a alcunha de "Rainha dos clássicos" nunca será tão necessária: o clube de General Severiano decide o Campeonato Carioca Feminino diante do Fluminense, às 15h, no Estádio Nilton Santos.
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O título será disputado em jogo único. Vivian é uma das referências técnicas do Botafogo desde a temporada e terá a oportunidade de ganhar o primeiro título com a Estrela Solitária. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, a meio-campista falou sobre a preparação para a partida.
- Todo jogo que a gente disputa é para ganhar, mas acredito que a semana de preparação para todo clássico é como se fosse uma final. Dessa vez, vai ser ao quadrado (risos). A gente se prepara para que o melhor jogo da nossa vida seja sempre o próximo. Evoluir tudo aquilo que vemos trabalhando, corrigir nossos erros... Isso já é normal em qualquer jogo, mas em clássico é tudo dobrado. Eu mesmo me cobro muito, clássico é clássico, quero ganhar, fazer gol e a melhor partida de todas. É uma pilha toda, cobrar e se colocar para cima. À flor da pele por esse título - afirmou.Vivian, inclusive, foi a heroína da vitória do Botafogo sobre o Fluminense na primeira fase do Carioca. Foi dela o gol da vitória sobre o Tricolor, nas Laranjeiras, já no minuto final do duelo. A atleta afirmou que este jogo pôde dar uma dimensão do que vem por aí neste sábado, na decisão.
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- Essa primeira partida contra o Fluminense já mostrou um pouquinho de como vai ser a final. Foi um jogo nos nervos, as duas equipes querendo ganhar o tempo todo, foi bem difícil. Por ser final, acredito que não vai ser diferente. Tudo vai estar ainda mais à flor da pele. Tem tudo para ser um espetáculo. Espero que esse apelido (Rainha dos clássicos) se faça jus mais uma vez, são três jogos seguidos fazendo gols em clássicos, espero que na final não seja diferente. Fazer gol em final, em clássico então... Acho que não teria palavras para descrever - afirmou Vivian.