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Raí exalta adaptação rápida entre os profissionais do Botafogo: 'Feliz pelos momentos que vivo aqui'

Em entrevista divulgada neste domingo (6) pela Botafogo TV, meia destaca importância de conviver com outros atletas formados no clube...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 14:13
O meia Raí mostrou otimismo com a sua evolução como profissional do Botafogo. Em entrevista divulgada neste domingo pela Botafogo TV, o jogador de 19 anos disse que se mostrou surpreso com a sua rápida adaptação. - Está sendo muito rápido mesmo, nem eu esperava por isso. Estou muito feliz por todos os momentos que estou vivendo aqui. É uma sensação única ter feito o primeiro gol com a camisa do Botafogo e espero fazer muito mais - declarou.
Raí marcou o último gol botafoguense na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira. O jogador exaltou o empenho em campo pela reação.
- Saímos atrás no placar, infelizmente tomamos dois gols, mas a equipe se portou muito bem, conseguimos virar o jogo que era o mais importante e graças a Deus conseguimos chegar na liderança - disse
Aos seus olhos, o fato de conviver com outros jogadores que vieram das categorias de base botafoguense tem sido essencial para logo se adequar entre os profissionais alvinegros.
- Está sendo muito bom, os moleques que eu via na base jogando, Kanu, Diego, Jonathan… Inclusive foi o Jonathan que me deu o passe no gol, que veio da base também. Espero ajudar mais eles também. Me ajuda muito ter os moleques que vieram da base aqui, ainda mais eu que sou muito “vergonhoso” - declarou.
O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (4), contra o Nova Iguaçu, pela quarta rodada do Carioca.
Crédito: 'ÉumasensaçãoúnicaterfeitooprimeirogolcomacamisadoBotafogoeesperofazermuitomais',disseoatleta(Foto:VítorSilva/Botafogo

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