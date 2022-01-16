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Raí e Patrick são elogiados após estreia no Baianão

Dupla foi exaltada pelo técnico Vinicius Roravis na estreia do Baianão diante do Bahia de Feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 18:18

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:18

Na Arena Cajueiro, o Bahia disputou o primeiro jogo do Campeonato Baiano e ficou no empate com o Bahia de Feira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Recheado de desfalques, o Tricolor ficou duas vezes atrás do marcador, mas conseguiu reagir e arrancou um ponto fora de casa.
No comando do Bahia, Vinicius Roravis analisou o desempenho do time e destacou os jogos de Patrick e Raí.
‘Raí e Patrick são jogadores que são importantes no elenco do Guto, no elenco principal. São jogadores que que têm sua importância muito grande. Eles desceram extremamente motivados, eles realmente deram tudo que eles podiam dar e, com certeza, fizeram uma ótima partida, foram de fundamental importância pra gente’, afirmou.
Crédito: BahiaarrancouempatecomoBahiadeFeira(Divulgação/Bahia

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