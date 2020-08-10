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futebol

Rafinha, sobre derrota na estreia: 'Estávamos há quase um mês sem jogos'

Lateral-direito do Flamengo comentou após o revés diante do Atlético-MG, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 16:42

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:42

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O grupo principal do Flamengo conheceu a sua primeira derrota em 2020 no último domingo, quando ocorreram as estreias da equipe no Campeonato Brasileiro e a de Domènec Torrent como novo técnico. O algoz foi o Atlético-MG, que venceu por 1 a 0, gol contra do lateral-esquerdo Filipe Luís.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Por falar em lateral, Rafinha concedeu entrevista coletiva após o resultado negativo, no Maracanã, e justificou o revés diante do time de Jorge Sampaoli:
- O problema é que há 24 dias a gente vem parado, só treinando, e o Atlético tem grandes jogadores, um time muito forte e com mais ritmo que a gente (o Galo vem atuando pelo Campeonato Mineiro). Mesmo não tendo muito jogos, criamos ocasiões de gols.
- Acho que é normal (atuação abaixo), é o primeiro jogo. Faz tempo que a gente não joga. Nosso time é bom, vamos melhorar com certeza na competição. Não tenho nenhuma queixa a fazer porque a equipe se comportou bem já que estávamos há quase um mês sem jogos - emendou o camisa 13, que não vê o peso de Dome na derrota.
Agora, o Flamengo de Rafinha, que antes da estreia no Brasileiro estava inativo desde o dia 15 de julho, entra em campo para enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico (GO), pela competição nacional.

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