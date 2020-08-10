Rafinha, sobre derrota na estreia: 'Estávamos há quase um mês sem jogos'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O grupo principal do Flamengo conheceu a sua primeira derrota em 2020 no último domingo, quando ocorreram as estreias da equipe no Campeonato Brasileiro e a de Domènec Torrent como novo técnico. O algoz foi o Atlético-MG, que venceu por 1 a 0, gol contra do lateral-esquerdo Filipe Luís.

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Por falar em lateral, Rafinha concedeu entrevista coletiva após o resultado negativo, no Maracanã, e justificou o revés diante do time de Jorge Sampaoli:

- O problema é que há 24 dias a gente vem parado, só treinando, e o Atlético tem grandes jogadores, um time muito forte e com mais ritmo que a gente (o Galo vem atuando pelo Campeonato Mineiro). Mesmo não tendo muito jogos, criamos ocasiões de gols.

- Acho que é normal (atuação abaixo), é o primeiro jogo. Faz tempo que a gente não joga. Nosso time é bom, vamos melhorar com certeza na competição. Não tenho nenhuma queixa a fazer porque a equipe se comportou bem já que estávamos há quase um mês sem jogos - emendou o camisa 13, que não vê o peso de Dome na derrota.