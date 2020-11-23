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futebol

Rafinha relembra conquista da Libertadores pelo Flamengo: 'Dá uma saudade'

Camisa 13 teve passagem marcante pelo Flamengo e hoje está no Olympiacos (GRE)...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 16:39

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:39

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Um dos destaques do Flamengo na campanha da Libertadores de 2019, Rafinha, hoje, defende o Olympiacos, da Grécia. Contudo, no dia em que a conquista da América completa um ano, o camisa 13 mandou um recado aos rubro-negros, relembrando o Bi da América e agradecendo o carinho da Nação.
+ CONFIRA A TABELA DA COPA LIBERTADORES
- Agradecer pelo carinho e mensagens que recebi hoje, daquele momento que vivemos em Lima. Momento marcante, está marcado na história, e fico feliz por ter feito parte. Tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, está na minha memória e na minha pele. Beijo no coração a todos flamenguistas e boa sorte ao Flamengo neste ano. Fiquei revendo os vídeos e fotos, dá uma saudade. Foi um dia especial - afirmou Rafinha (confira o vídeo do camisa 13 abaixo). Rafinha defendeu o Flamengo por um ano, tempo suficiente para entrar na história do clube com os títulos da Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Carioca e Supercopa do Brasil. Hoje , o lateral está no Olympiacos.
São 11 jogos na atual temporada pelo clube grego - sendo 10 como titular. O lateral vem se destacando pelo Olympiacos e contribuindo ofensivamente, como no clássico com o Panathinaikos, pelo campeonato nacional, e diante do Olympique de Marseille, da França, na fase de grupos da Liga dos Campeões, partidas nas quais foi eleito o melhor jogador em campo pela imprensa grega.

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