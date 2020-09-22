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futebol

Rafinha quer lutar por espaço e deve ficar no Barcelona para a temporada

Brasileiro tem mais um ano de contrato no clube espanhol, que pretendia vendê-lo já nesta janela de transferências. Alto valor pedido é entrave e atleta deverá sair sem custos...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 15:06
Crédito: Miguel Ruiz/Barcelona
Com apenas mais uma temporada de contrato no Barcelona, o meia Rafinha Alcântara está determinado a continuar no clube catalão e deseja lutar por espaço no time de Ronald Koeman. Segundo o jornal "Marca", o brasileiro poderia deixar o clube, mas o alto valor estipulado o afasta de uma saída.Emprestado ao Celta de Vigo no último ano, o filho do tetracampeão mundial Mazinho realizou 30 jogos pelo time da Galícia (29 no Campeonato Espanhol e um na Copa do Rei) e se destacou na equipe do noroeste espanhol. Na volta à Catalunha, o Barça pediu 16 milhões de euros (R$ 101 milhões, na cotação atual) para vendê-lo, mas, com a crise financeira causada pela Covid-19, viu o desinteresse dos clubes que antes cogitavam uma negociação.
Outro fato que ajuda a entender o desejo pela permanência do jogador é a proximidade com o fim de seu contrato. Rafinha tem vínculo com o Barcelona até junho de 2021 e a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Segundo a imprensa espanhola, nos bastidores clubes já preferem esperar pelo início do próximo ano para negociar diretamente com o meio-campista brasileiro.
ALEÑÁ E PUIG TAMBÉM CONTINUAMOutros que ouviram de Ronald Koeman que não deveriam ter espaço no Barcelona são Aleña e Puig, jovens da base blaugrana. O primeiro, que esteve no Real Betis na última temporada, deseja lutar por espaço no 4-2-3-1 implementado pelo técnico espanhol.
O segundo tentará provar seu valor até, pelo menos, janeiro. Caso não consiga espaço, deixará a equipe por empréstimo em busca de mais minutos na carreira. Segundo o "Marca", Puig recusou uma proposta do Ajax. Na segunda-feira, o jovem e seu pai foram às instalações do Barça para comunicar o desejo pela permanência.

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